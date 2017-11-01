Промсвязьбанк стал генпартнером выставки-форума в Челябинске

Челябинский Центр международной торговли стал площадкой межрегиональной выставки-форума «Транспорт большого города. Дороги. Логистика»,сообщает«Соловей.Инфо». Генеральным партнером мероприятия, в котором приняли участие производители, поставщики и потребители транспортной и дорожно-строительной техники и оборудования и логистических услуг, стал Промсвязьбанк.

Для Промсвязьбанка прошедшая выставка-форум – возможность укрепить связи с различными компаниями транспортного комплекса, которых кредитная организация считает своими ключевыми партнерами. ПСБ, ориентированный на такое сотрудничество, создает уникальные решения, дающие возможность клиентам оптимизировать работу, снизить риски и повысить эффективность своего бизнеса.

По словам регионального директора ОО «Челябинский» Алексея Юхачева, который наряду с главой города Евгением Тефтелевым и министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрием Микуликом принял участие в открытии выставки-форума, в части развития городского транспорта Промсвязьбанк плодотворно сотрудничает с администрацией Челябинска и данное мероприятие позволит вывести эти партнерские отношения на новый уровень.