Карты «Мир» Промсвязьбанка дарят выгоду их владельцам

Почти 3 тысячи преподавателей и студентов Сибирского федерального университета смогут использовать преимущества платежной системы «Мир», получая зарплаты и стипендии на карты Промсвязьбанка. Об этом информирует«Цензуры.Нет».

Платежная система «Мир» зарекомендовала себя как полностью безопасная технология, позволяющая совершать ежедневные привычные операции. Это и снятие и внесение наличных, и перевод средств между счетами, и оплата покупок.

По словам Антона Шевнина, регионального директора ОО «Красноярский» ПАО «Промсвязьбанк», держатели карт «МИР» от Промсвязьбанка могут использовать самые современные дистанционные сервисы для совершения банковских операций.

Владельцы карт «Мир» банка братьев Ананьевых также являются участниками бонусной программы PSBonus и программы привилегий. Карта позволяет совершать покупки и получать услуги со скидками до 40% в более чем 3500 компаниях-партнерах банка. Также им предоставляется бесплатный мобильный и интернет-банк, льготные потребительские кредиты, специальные условия по переводам на счета в другие банки, а также другие привилегии.