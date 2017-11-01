Курское «Динамо» разгромило пражский УСК

В среду курское «Динамо» на своём паркете принимало пражский УСК в рамках 4-го тура Евролиги. Курянки подарили своим болельщикам настоящий праздник, одержав разгромную победу 109:88, уже четвертую по счёту. Все четыре периода завершились с явным перевесом «бело-голубых», который доходил до +20. После большого перерыва чешки попытались сократить разрыв, но динамовки не оставили соперница шанса. Последняя четверть выдалась самой фееричной. Один за другим точные броски выдала Соня Петрович, которая ещё в прошлом сезоне носила форму УСК. За полторы минуты до сирены Эпифания Принц оформила «сотню». Несмотря на крупную победу, главный тренер «Динамо» Лукас Мондело уверен, нужно стремиться к большему.

Лукас Мондело: «Мы очень довольны, но всегда хочется больше. Ещё много чего нужно подкорректировать. Мы выиграли благодаря двум вещам, в этом сезоне всегда было так. Это трёхочковые броски и подборы. Мы очень хорошо начали игру, вышли на площадку с тактикой, которую подготовили на тренировке, очень сконцентрированными. Последний период можно назвать "вечеринкой” баскетбола. Соперники атаковали, мы атаковали, было много бросков. Это очень хорошо для зрителей. В конце концов мы набрали 109 очков, мы очень довольны результатом, но всё равно надо работать. Конечно, ещё чего-то не хватает, и это хорошо. Есть некоторые вещи в атаке, нужно, чтобы игроки автоматически знали, как играть, следовали тактике».

«Динамо» проиграть не стыдно, это один из главных фаворитов этого сезона Евролиги, - сказала наставник пражской команды Наталья Хейкова, добавив, что им очень не хватает Сони Петрович. Сербская баскетболистка стала одной из лучших среди курянок – 21 балл. Столько же у Ннемкади Огвумике, ей, кстати, не хватило одного подбора до дабл-дабла. По 19 очков набрали Энджел МакКотри и Эпифания Принц. Теперь команде Лукаса Мондело предстоит сыграть в гостях с красноярским «Енисеем». Встреча премьер-лиги пройдёт 5 ноября. Потом будет перерыв на матчи сборных. А 22 ноября «Динамо» снова на выезде сыграет с французским Буржем в Евролиге.



