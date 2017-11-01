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В Курскэнерго за девять месяцев поступило более 28 тысяч обращений потребителей

Сегодня, 11:48
В Курскэнерго за девять месяцев поступило более 28 тысяч обращений потребителей
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 9 месяцев 2017 года. 

В указанный период специалисты блока взаимодействия с клиентами приняли 28235 тысяч обращений потребителей - на 36 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 17562 обращения куряне подали лично, при посещении офисов обслуживания потребителей, остальные обращения поступили через интернет-приемную и контакт-центр компании.

3765 тысяч обращений касались услуги технологического присоединения (ТП), более 9500 обращений – оказания дополнительных услуг. Наибольшим спросом пользовались допуслуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»), по установке и замене приборов учета электроэнергии, монтажу блоков измерения и защит, монтажу/демонтажу перекидок к вводам в дом с применением самонесущего изолированного провода СИП, испытанию и диагностике электрооборудования и электрозащитных средств

За 9 месяцев в филиал поступило 2648 положительных отзывов от жителей Курской области. Энергетиков благодарят за качественное выполнение работ и быстрое решение вопросов связанных с энергоснабжением,  также  куряне высоко оценивают квалификацию специалистов предприятия.

Получить информацию о предоставляемых Курскэнерго услугах можно  на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru, по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115, в офисах обслуживания потребителей филиала.

 

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