В Курскэнерго за девять месяцев поступило более 28 тысяч обращений потребителей

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 9 месяцев 2017 года.





В указанный период специалисты блока взаимодействия с клиентами приняли 28235 тысяч обращений потребителей - на 36 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. 17562 обращения куряне подали лично, при посещении офисов обслуживания потребителей, остальные обращения поступили через интернет-приемную и контакт-центр компании.





3765 тысяч обращений касались услуги технологического присоединения (ТП), более 9500 обращений – оказания дополнительных услуг. Наибольшим спросом пользовались допуслуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»), по установке и замене приборов учета электроэнергии, монтажу блоков измерения и защит, монтажу/демонтажу перекидок к вводам в дом с применением самонесущего изолированного провода СИП, испытанию и диагностике электрооборудования и электрозащитных средств





За 9 месяцев в филиал поступило 2648 положительных отзывов от жителей Курской области. Энергетиков благодарят за качественное выполнение работ и быстрое решение вопросов связанных с энергоснабжением, также куряне высоко оценивают квалификацию специалистов предприятия.





Получить информацию о предоставляемых Курскэнерго услугах можно на сайте ПАО «МРСК Центра» www.mrsk-1.ru, по телефону прямой бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115, в офисах обслуживания потребителей филиала.