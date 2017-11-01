Сегодня ночью в Курске не разъехались две иномарки. ДТП произошло примерно в 0.30 на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказская, возле дома №70 по улице Карла Маркса. Как сообщили в Госавтоинспекции, столкнулись автомобиль «LAND ROVER», который двигался со стороны проспекта Победы, и «Фольксваген Поло», ехавший во встречном направлении. От удара одну из машин вынесло на газон. Ранения получил 36-летний водитель «Фольксвагена». Его госпитализировали в 4-ю городскую больницу. Устанавливается степень виновности участников происшествия.



