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Курские больницы оснащают высокоскоростным интернетом

Сегодня, 12:45
Курские больницы оснащают высокоскоростным интернетом
Медицинские учреждения Курской области оснащают высокоскоростным интернетом.  Работа по всей стране ведется по поручению президента. Так, до конца года будет подключено 28 точек в Беловском, Горшеченском, Железногорском, Конышевском, Кореневском, Кшенском, Льговском, Рыльском районах, а также в противотуберкулезном диспансере и госпитале для ветеранов войн. Как пояснили в областной администрации, основная задача — это обеспечение доступности таких услуг здравоохранения, как электронная запись к врачу, электронная медицинская карта, обмен медицинскими документами и использование возможностей телемедицины. Всего же этой работой по области будет охвачено 40 медицинских организаций, в том числе 26 центральных районных больниц.

 

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