Курские больницы оснащают высокоскоростным интернетом

Медицинские учреждения Курской области оснащают высокоскоростным интернетом. Работа по всей стране ведется по поручению президента. Так, до конца года будет подключено 28 точек в Беловском, Горшеченском, Железногорском, Конышевском, Кореневском, Кшенском, Льговском, Рыльском районах, а также в противотуберкулезном диспансере и госпитале для ветеранов войн. Как пояснили в областной администрации, основная задача — это обеспечение доступности таких услуг здравоохранения, как электронная запись к врачу, электронная медицинская карта, обмен медицинскими документами и использование возможностей телемедицины. Всего же этой работой по области будет охвачено 40 медицинских организаций, в том числе 26 центральных районных больниц.



