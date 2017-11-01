«Шпионские игры Набиуллиной» покорили русский Youtube

Центробанк выделил полтора триллиона на спасение «Бинбанка» и «Открытия», но жестоко расправляется над «Югрой», которая еще недавно входила в топ-30 банков России и не испытывала трудностей с ликвидностью и операционной деятельностью. Об этом сообщается в сюжете «Шпионские игры Набиуллиной», вышедшем не телеканале «Царьград».

Видеозапись набрала около миллиона просмотров и сотни комментариев от пользователей Youtube менее чем за сутки. Большинство оставляет негативные отзывы о Центробанке и его руководительнице Эльвире Набиуллиной. Также пользователи отмечают, что «Царьград» остался единственным каналом, который сообщает людям об истинных причинах банковского кризиса.

Своим мнением поделились и вкладчики-«превышенцы» банка «Югра». Несколько месяцев пострадавшие клиенты «Югры» пытаются добиться возврата своих средств в полном объеме и пикетируют здание Госдумы. «Многие из на сейчас, потеряв последние средства, находятся в состоянии, близком к сердечному приступу», - сообщают вкладчики.

Впервые в истории руководство финансовой организации вступило в открытое противостояние с Банком России. Сейчас топ-менеджмент «Югры» пытается доказать в суде незаконность ввода временной администрации и отзыва лицензии. Однако, Центробанк несвоевременно предоставляет к делу документы, тем самым, затягивая процесс.

«Истина где-то рядом, но мегарегулятор делает все возможное для того, чтобы тайное никогда не стало явным», - сообщаю корреспонденты Царьграда.