В Курске у должников арестовали 5 автомобилей

В Курске судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд. На дорогах выявляли водителей-должников. Помогал в этом аппаратно-программный комплекс «Крис - П» - он позволяет отследить в транспортном потоке машины, хозяева которых имеют задолженности. Инспекторы ДПС останавливали автомобиль и предлагали погасить все долги. В противном случае применялись меры принудительного воздействия. Так, во время рейда арестовали 5 автомобилей. Кроме того, с должников-автолюбителей взыскали более 100 тысяч рублей.