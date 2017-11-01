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В Курске у должников арестовали 5 автомобилей

Сегодня, 17:15
В Курске у должников арестовали 5 автомобилей
В Курске судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели совместный рейд. На дорогах выявляли водителей-должников. Помогал в этом аппаратно-программный комплекс «Крис - П» - он позволяет отследить в транспортном потоке машины, хозяева которых имеют задолженности. Инспекторы ДПС останавливали автомобиль и предлагали погасить все долги. В противном случае применялись меры принудительного воздействия. Так, во время рейда арестовали 5 автомобилей. Кроме того, с должников-автолюбителей взыскали более 100 тысяч рублей.

 

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