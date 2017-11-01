В Курске отметили 76-ю годовщину обороны города

Сегодня на Мемориале павшим в годы Великой Отечественной войны состоялся митинг, посвящённый 76-й годовщине обороны Курска от фашистских оккупантов. Вместе с горожанами почтить память о подвиге участников обороны Курска пришли представители общественных организаций, областной Думы, городского Собрания депутатов, Администрации города. Собравшиеся возложили венки и цветы к памятному знаку курским ополченцам и бойцам истребительных батальонов.

С первых дней войны куряне встали на защиту Родины. Сотни молодых людей пришли в первые же дни войны в военкоматы как добровольцы. Но сам город Курск в июне - июле был далёк от линии фронта. Настоящая война пришла в наш город 29 августа 1941 года: в 8 часов вечера началась первая бомбардировка города. Бомбили железнодорожный узел и авиабазу военного городка. Бомбы сыпались в течение двух с половиной часов, после чего вражеские самолёты ушли. Но взрывы в городе были и ночью - взрывались бомбы замедленного действия.

Из «Сборника боевых документов Великой Отечественной войны» следует, что в первых числах октября дивизии Гудериана вошли на территорию Курской области. С середины октября начинается отвод советских частей на новый рубеж обороны на реку Тим. Город Курск в стратегических целях приходилось оставить врагу. Командир 2-й гвардейской дивизии полковник (впоследствии генерал-майор) Акименко по согласованию с командованием возглавил оборону города. В то же время куряне сформировали дивизию народного ополчения в составе четырёх полков. Ополченцы рыли четыре пояса окопов на северной и северо-западной окраинах города и на подступах к нему. Оставление Курска без боя вызвало бы тяжёлое моральное состояние у курян. Кроме того, в Курске в тот момент было сосредоточено большое количество зерна. Надо было обеспечить вывоз хлеба, а также демонтированного оборудования. По согласованию с командованием 13-ой армии Акименко возглавил оборону города. Кроме 2-ой гвардейской дивизии, которой он командовал, Акименко вернул к городским рубежам 133-ю танковую бригаду. Командование армии прислало в поддержку батарею большой мощности, 38-ой мотоциклетный полк, 386-ой зенитно-артиллерийский дивизион. В Курском депо был подготовлен бронепоезд.

Ополченцы, несмотря на слабое вооружение, представляли большую силу. Это были 3472 человека, принявших присягу, при том, что в составе самой 2-й гвардейской стрелковой дивизии на начало октября насчитывалось в 3-х стрелковых полках всего 3016 бойцов. В Курске был заминирован 41 объект. Рядом с железным кировским мостом был построен ещё и мост деревянный - для отхода пехоты и транспорта. Железный мост был заминирован. На подходе к Курску немецкие войска встретили малые группы стрелков-автоматчиков, устроивших засады. Они открывали огонь с близкого расстояния и не вступали в длительные бои. Полагая, что сопротивление сломлено, немцы решили войти в Курск колонной походным маршем. Но в городе были встречены огнём автоматов и пулемётчиков из засад. В течение двух дней ополченцы и воинские части удерживали город. Сокрушительный огонь по врагу вёлся из бронепоезда. После того как были вывезены зерно и оборудование, отступающие части и ополченцы взорвали мост через Тускарь, заминированные объекты и ушли из города. Последними отступали 70 человек оперативного состава УНКВД под руководством капитана Аксёнова. До начала боёв их было 150.

Но даже захватив город, немцы в Курске не чувствовали себя спокойно. Уже 6 ноября прогремели взрывы на улице Дзержинского, на улице Максима Горького, в здании НКВД на улице Бебеля и в ряде других. Это начали действовать курские подпольщики.

Через 15 месяцев советские войска освободили город от агрессора. Оборона Курска ополченцами вписана суровой, славной страницей в историю города. Подвиг героев увековечен в названиях городских улиц: улица Курского ополчения; улица Меркуловых - в честь погибших при обороне города Курска в 1941 году командира взвода истребительного батальона Ф. Г. Меркулова и его сына С. Ф. Меркулова, связного батальона; улица Степана Гуляева в честь Степана Николаевича Гуляева - командира взвода Ленинского полка народного ополчения, погибшего при обороне города Курска 2 ноября 1941 года.



