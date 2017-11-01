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Лента: МВД отказало Поздышеву

Сегодня, 18:28
Лента: МВД отказало Поздышеву

Центробанк получил отказ от МВД в возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководства банка «Югра». Как сообщает «Лента.ру», следствие на нашло состава преступления в деятельности указанных лиц.

Согласно заявлению Банка России, в «Югре» проводились сомнительные операции с векселями, ценными бумагами и неликвидными активов. В ходе следствия экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев пояснил, что деятельность руководства «Югры» не была связана с различными схемами и не носила «антиотмывочный» характер. Банк осуществлял деятельность в соответствии с рекомендациями Банка России, - отметил Шиляев.

Следствие ознакомилось с представленными «Югрой» документами и отказало в заведении дела. Руководство банка вело «реальную финансово-хозяйственную деятельность», - отметили правоохранители.

 

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