Лента: МВД отказало Поздышеву

Центробанк получил отказ от МВД в возбуждении уголовного дела в отношении экс-руководства банка «Югра». Как сообщает «Лента.ру», следствие на нашло состава преступления в деятельности указанных лиц.

Согласно заявлению Банка России, в «Югре» проводились сомнительные операции с векселями, ценными бумагами и неликвидными активов. В ходе следствия экс-председатель правления банка Дмитрий Шиляев пояснил, что деятельность руководства «Югры» не была связана с различными схемами и не носила «антиотмывочный» характер. Банк осуществлял деятельность в соответствии с рекомендациями Банка России, - отметил Шиляев.

Следствие ознакомилось с представленными «Югрой» документами и отказало в заведении дела. Руководство банка вело «реальную финансово-хозяйственную деятельность», - отметили правоохранители.