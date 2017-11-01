За квартиры для переселенцев Курск должен расплатиться в начале 2018 года

Дело о неоплаченных квартирах для переселенцев из дома на Конорева сегодня закончилось примирением сторон. Администрация Курска и завод КПД подписали мировое соглашение в арбитражном суде. Около года люди жили в новых квартирах на проспекте Дериглазова без права собственности. Причина - долг муниципалитета перед застройщиком, который - в судебном порядке - потребовал вернуть жилье за неуплату. Комитет по управлению муниципальным имуществом взял на себя обязательство оплатить 150 млн рублей до конца января 2018 года.

Что касается детсада №15, за который чиновники задолжали около 200 млн. рублей, в настоящее время заключён новый договор аренды, а по поводу оплаты проблема пока не решена.

Фото ГТРК Курск



