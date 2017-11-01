Сегодня назовут финалистов конкурса на пост главы Курска

Сегодня состоится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Курска. Напомним, на этот пост претендуют восемь человек. Это действующий глава горадминистрации Николай Овчаров, замгубернатора Курской области Михаил Горбунов, первый заместитель главы администрации Курска Сергей Малахов, председатель регионального комитета по труду и занятости Андрей Куцевалов, депутаты облдумы Владимир Фёдоров и Максим Мамзурин, бывший депутат Горсобрания Анатолий Мотрук, старший научный сотрудник Курского НИИ агропромышленного производства Надежда Ерыженская. Каждый из кандидатов представил в конкурсную комиссию необходимый пакет документов и свою программу социально-экономического развития города до 2022 года. По итогам тайного голосования к завершающему этапу выборов градоначальника допустят двух кандидатов, набравших больше всего баллов. Они станут известны сегодня. Главу Курска изберут депутаты горсобрания на заседании 9 ноября.