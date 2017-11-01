За сутки в пожарах погибли двое курян

За сутки в Курской области произошли три пожара, в двух из них погибли люди. Как рассказали в МЧС, сначала в поселке Кшенский Советского района загорелась деревянная постройка, примыкающая к дому. Здесь никто не проживал. Огонь повредил кровлю пристройки, имущество, находящееся внутри, не пострадало. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Предположительно причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки.

В селе Рудавец Обоянского района, к сожалению, в огне погиб хозяин дома – 57-летний мужчина. В тот день курянин со знакомой и её сыном находились в гостях. Когда вернулись, обнаружили задымление. Мужчина забежал в дом и попытался потушить очаг загорания. Однако выйти уже не смог. Только после того, как к месту происшествия стали сбегаться местные жители, вызвали пожарную охрану. Когда приехали огнеборцы, дом уже полностью был охвачен пламенем. В помещении спасатели нашли труп хозяина дома. Вероятная причина пожара - замыкание электропроводки.

Еще одна трагедия произошла в Пристенском районе около полуночи. Там загорелась деревянная времянка. В строении нашли тело 48-летнего мужчины, сына хозяйки дома. Специалисты предполагают, что причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель.