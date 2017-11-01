Двух пешеходов сбили на дорогах Курской области

2 ноября на дорогах Курской области пострадали два пешехода. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП произошло примерно в 18.25 возле дома №155 «А» по улице 50 лет Октября. 28-летняя автолюбительница за рулем ВАЗовской «десятки», двигаясь по Студенческой со стороны улицы Косухина, выезжая на улицу 50 лет Октября, допустила наезд на 59-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с ранением доставили в 4-ю городскую больницу.

Около 23 часов в деревне Бирюковка Большесолдатского района водитель автомобиля ВАЗ-2104 сбил 36-летнего пешехода. Его с ранением госпитализировали в Большесолдатскую райбольницу.



