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Двух пешеходов сбили на дорогах Курской области

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Двух пешеходов сбили на дорогах Курской области
2 ноября на дорогах Курской области пострадали два пешехода. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП произошло примерно в 18.25 возле дома №155 «А» по улице 50 лет Октября. 28-летняя автолюбительница за рулем ВАЗовской «десятки», двигаясь по  Студенческой со стороны улицы Косухина, выезжая на улицу 50 лет Октября, допустила наезд на 59-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с ранением доставили в 4-ю городскую больницу.
Около 23 часов в деревне Бирюковка Большесолдатского района водитель автомобиля ВАЗ-2104 сбил 36-летнего пешехода. Его с ранением госпитализировали в Большесолдатскую райбольницу.

 

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