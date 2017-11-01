В Курской области ищут пропавших 15-летних братьев-близнецов

Курская полиция разыскивает несовершеннолетних братьев-близнецов Андрея и Алексея Былым. Как пояснили в УМВД, 15-летние подростки ушли из дома в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района 24 сентября и не вернулись.

Всем, кто располагает о местонахождении близнецов, просят сообщать по телефонам 02, с мобильного 102, номеру 8-999-381-36-51, или в любой территориальный отдел полиции.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.