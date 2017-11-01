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В Курской области ищут пропавших 15-летних братьев-близнецов

Сегодня, 13:32
В Курской области ищут пропавших 15-летних братьев-близнецов
Курская полиция разыскивает несовершеннолетних братьев-близнецов Андрея и Алексея Былым. Как пояснили в УМВД, 15-летние подростки ушли из дома в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района 24 сентября и не вернулись.
Всем, кто располагает о местонахождении близнецов, просят сообщать по телефонам 02, с мобильного 102, номеру 8-999-381-36-51, или в любой территориальный отдел полиции.
Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.

 

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