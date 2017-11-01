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В Курске завелись похитители люков

Сегодня, 13:45
В Курске завелись похитители люков
В полицию обратились представители нескольких хозяйствующих субъектов с заявлением о пропаже принадлежащих им крышек уличных технологических люков. Колодцы систем канализации и водоснабжения в настоящий момент отрыты на нескольких улицах Северо-Западного микрорайона и центра Курска. Коммунальщики вынуждены предпринимать экстренные меры и нести дополнительные расходы, чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить ДТП. Как сообщили в УМВД, неизвестные совершали хищения в течение нескольких недель, возможно, используя автотранспорт. Уже известно о 30 аналогичных фактах. Полицейские ищут очевидцев совершённых преступлений.
За любую информацию, которая поможет изобличить преступников и найти похищенное имущество, назначено вознаграждение. Конфиденциальность для тех, кто желает оказать помощь следствию, гарантирована. Граждане могут обратиться в Северо-Западный отдел полиции УМВД России по Курску или позвонить по номеру 02, с мобильного телефона 112 или 102. 

 

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