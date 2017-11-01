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Замгубернатора Горбунов снял свою кандидатуру с конкурса на пост главы Курска

Сегодня, 14:24
Замгубернатора Горбунов снял свою кандидатуру с конкурса на пост главы Курска
Сегодня проводится заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Курска. Документы на участие в конкурсе подали восемь кандидатов. Однако сегодня стало известно, что поступило заявление от заместителя губернатора Курской области Михаила Горбунова с просьбой снять его кандидатуру с участия в конкурсе. Таким образом, претендентов осталось семь. Имена двух финалистов станут известны сегодня после 17 часов. А 9 ноября депутаты горсобрания в ходе заседания выберут из этих двоих нового главу города.

 

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