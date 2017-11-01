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"Авангард" на своем поле примет «Крылья Советов»

Сегодня, 08:09
Сегодня курский «Авангард» на стадионе «Трудовые резервы» примет одного из лидеров турнира самарский клуб «Крылья Советов». Встреча пройдет в рамках 21-го тура Футбольной национальной лиги. Сейчас волжане, мечтающие вернуться в премьер-лигу, занимают второе место в ФНЛ, имея в активе 41 очко. Куряне с 23 баллами находятся на 13-й строчке турнирной таблицы. Встреча "Авангарда" и "Крыльев Советов" в первом круге, состоявшаяся в Самаре, завершилась победой хозяев 1:0. Начало сегодняшнего матча в 14 часов.
К слову, так как сегодня День народного единства, болельщиков ждет сюрприз. Их накормят настоящей солдатской кашей с тушенкой, ее будут готовить прямо на стадионе на полевой кухне. Также можно бесплатно согреться горячим чаем. 

 

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