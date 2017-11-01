В Курске образовательные пикники переезжают в кафе

Сегодня в Курске пройдет молодёжный образовательный пикник «Зона газона». Организаторы готовят новый формат пикников, теперь в связи с погодными условиями, они будут проводиться не на открытом воздухе, а в кафе. Предстоящий пикник посвящён Дню народного единства. Участникам предлагается прийти в одежде с цветами российского триколора. Все мероприятие будет наполнено темой России, многонациональности, мира и дружбы. Сегодня курянам предлагают несколько тематических площадок: «Кулинария», где будут готовить национальное русское блюдо, «Международная площадка» - общение с иностранными студентами и «Поэзия» - чтение стихотворений о России, тематические буриме и конкурсы. В перерыве - русские народные игры и забавы, планируется модный показ современной коллекции одежды в национальной колорите. Начало пикника "Зона газона" в 15 часов в ТЦ на улице Щепкина на 3-м этаже в арт-пространстве «Луна».











