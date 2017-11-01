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На пост главы Курска претендуют Овчаров и Куцевалов

Сегодня, 18:01
На пост главы Курска претендуют Овчаров и Куцевалов
Стали известны имена кандидатов на должность главы Курска. Конкурсная комиссия рассмотрела 8 кандидатур. Претенденты на должность мэра представили свои программы социально-экономического развития города до 2022 года. Голосование было тайным. По его результатам выбрали 2-х кандидатов на пост градоначальника. Это действующий мэр Николай Овчаров и председатель комитета по труду и занятости Курской области Андрей Куцевалов. По результатам конкурса, в рамках которого оценивались представленные каждым претендентом программы развития города до 2022 года, они набрали наибольшее количество баллов. У Овчарова 390, у Куцевалова – 350 баллов. 
Глава города будет избран депутатами горсобрания на заседании 9 ноября.

 

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