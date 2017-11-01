«Монетка» и Промсвязьбанк заключили соглашение о сотрудничестве

«Соловей.Инфо» информирует о том, что федеральная торговая сеть «Монетка» и Промсвязьбанк намерены сотрудничать, соответствующее соглашение, гарантирующее ретейлеру факторинговое финансирование его поставщиков, стороны уже подписали.

В Промсвязьбанке рады такому партнерству, отмечая то, что «Монетка» сегодня – одна из наиболее успешных федеральных сетей, которой всего за 15 лет удалось проделать путь от единичного магазина в Екатеринбурге к 1017 торговым точкам, который сегодня работают по всей России.

«Мы рады стать стратегическим партнером сети и обеспечивать бесперебойное финансирование ее поставок», – говорит вице-президент, управляющий директор по факторингу Промсвязьбанка Александр Карелин.

Для «Монетки» факторинг от ПСБ – очень важный этап развития, что подчеркивает и Вячеслав Денисов, финансовый директор сети. «Факторинг позволяет нашим партнерам сразу получать оплату за отгруженную продукцию, что способствует увеличению объемов поставок и товарооборота с поставщиками», – подчеркивает он.