поиск по сайту
 

Panasonic Россия и Промсвязьбанк расширили своё сотрудничество

Сегодня, 21:17
Panasonic Россия и Промсвязьбанк расширили своё сотрудничество

В Промсвязьбанке заявили о расширении сотрудничества со своим партнёром – Panasonic Россия. Речь, по  данным  «Цензуры.Нет», идёт о новой сделке, по которой будет выполняться факторинговое финансирование поставок бытовой техники на специальных условиях.

Недавно Александр Карелин, являющийся вице-президентом, управляющим директором по факторингу Промсвязьбанка, заявил: «Мы обеспечиваем бесперебойное финансирование клиентов в пик «высокого сезона», который приходится на четвёртый квартал, на предновогодний период».

Тут нужно отметить тот факт, что сама финансовая организация успешно сотрудничает с Panasonic Россия уже семь лет, а значит, такого рода кооперация – это вполне ожидаемый процесс, ведь оба партнёра знают, как получить выгоду и обеспечить также доход второй стороне.

Известно, что такого рода сделка поможет в краткосрочной перспективе Промсвязьбанку нарастить объёмы факторингового финансирования. Что же касается компании Panasonic, то тут выгода тоже очевидна – возможность в довольно сжатые сроки увеличить торговый оборот в одной из крупнейших розничных сетей. К слову, сама компания работает на территории Российской Федерации с 1996 года, а сегодня является одним из лидеров на рынке бытовой техники и электроники.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама