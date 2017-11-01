Panasonic Россия и Промсвязьбанк расширили своё сотрудничество

В Промсвязьбанке заявили о расширении сотрудничества со своим партнёром – Panasonic Россия. Речь, по данным «Цензуры.Нет», идёт о новой сделке, по которой будет выполняться факторинговое финансирование поставок бытовой техники на специальных условиях.

Недавно Александр Карелин, являющийся вице-президентом, управляющим директором по факторингу Промсвязьбанка, заявил: «Мы обеспечиваем бесперебойное финансирование клиентов в пик «высокого сезона», который приходится на четвёртый квартал, на предновогодний период».

Тут нужно отметить тот факт, что сама финансовая организация успешно сотрудничает с Panasonic Россия уже семь лет, а значит, такого рода кооперация – это вполне ожидаемый процесс, ведь оба партнёра знают, как получить выгоду и обеспечить также доход второй стороне.

Известно, что такого рода сделка поможет в краткосрочной перспективе Промсвязьбанку нарастить объёмы факторингового финансирования. Что же касается компании Panasonic, то тут выгода тоже очевидна – возможность в довольно сжатые сроки увеличить торговый оборот в одной из крупнейших розничных сетей. К слову, сама компания работает на территории Российской Федерации с 1996 года, а сегодня является одним из лидеров на рынке бытовой техники и электроники.