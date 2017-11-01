Курский «Авангард» не порадовал своих болельщиков в День народного единства

Сегодня курский «Авангард» в рамках 21-го тура Футбольной национальной лиги принимал самарские «Крылья Советов». К сожалению, куряне не порадовали своих болельщиков, проиграв волжанам с разгромным счётом 2:4.

Первый тайм прошёл под диктовку соперника, авангардовцы пропустили два мяча. На 3-й минуте отличился Данил Кленкин. Спустя 25 минут второй мяч во ворота курян отправил Дмитрий Ятченко. После перерыва наши игроки отчаянно пытались отыграться, но то вратарь «Крыльев» выручал, то пенальти судья не назначил. Дмитрий Коробов упал в штрафной самарцев не без их помощи, арбитр посчитал, что курянин симулировал. На 60-й минуте подопечные Андрея Тихонова забили третий гол. На сей раз огорчил курян Азер Алиев. В концовке встречи «Авангард» сумел отыграть два мяча. За десять минут до конца основного времени ворота соперника распечатал Артём Федчук, на 88-й минуте отметился Руслан Болов. За несколько секунд до свистка Сергей Корниленко установил окончательный счёт 4:2 в пользу «Крыльев».

Почему не получилась игра, пояснил главный тренер «Авангарда» Хасанби Биджиев: «Раз матч проигран, значит действовали мы, естественно, не лучшим образом. Просто обидно, что какую игру мы уже не можем выиграть дома. Вот это самое обидное. В глаза, конечно, бросалось индивидуальное мастерство. Какой объём работы проделал тот же Корниленко. Сколько мячей принял, сколько мячей отдал. Реализация моментов – то же самое. Конечно, индивидуальное мастерство отдельных футболистов на достаточно хорошем уровне. Команда явно собрана и сориентирована под выход в премьер-лигу. Я не считаю, что это должно быть нам каким-то оправданием. Действительно атакующие действия строились не так, как нам хотелось бы. После первого пропущенного гола чуть-чуть где-то мы не смогли сразу среагировать и сразу прийти в себя, и где-то отдали инициативу поэтому. Тем более, когда получили второй мяч, чисто психологически не смогли в себя прийти. Хотя атаковали, и там были ситуации, когда Багаев простреливал, и Альшин выходил простреливал. Но там нужно исполнить последний пас. Нужно исполнить последний пас и этот мяч нужно забить. То же самое там Апаев выбегал, борьба была с защитников и с вратарём. Вот они вроде полумоменты, а тут нужно уже решать – последний пас и завершение. Во втором тайме мы смогли, там завершение исполнили и Федчук и Болов. Нас ничего не оправдывает. Много игр, соперник, ещё что-то. Никаких оправданий быть не может. Мы должны были выйти и эту игру надо было вырывать».

В следующем туре 8-го ноября «Авангард» сыграет в Москве со «Спартаком-2».