В Курске ожидаются плановые отключения света

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 7 ноября по 10 ноября с 9-00 до 16-00:

2,3,4 Даньшенский переулки, ул. Малиновая д. 1-19, 2-20, ул. Нижняя луговая д. 3-27, ул. Литовская д. 3-71, ул. Чумаковская д. 80-86, Серегина д. 29-37,Гагарина д. 1-3, 3А; 3-5 Кисленская, Камышова, Утренняя, Краснополянский проезд, парусная, Черняховского 63-85, 25, 62-104,

11-15 Степные переулки, 1-я Кожевенная д. 1-13, Гайдара д. 31-37, 32-40, Сумская 37 А-Б, 37А/1, 37А/2, 37Б/1, 37Б/2

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 7 по 9 ноября. с 09-00 до 16-00:

ул. 1-я Бугорская 1-23, ул. 2-я Кавказская 2-30; 3-11, ул. 2-я Бугорская 2-22,

Бугорской проезд 1-19, Новая Бугорская 1-17; 2-18, 4-й Институтский 1-13; 2-6

ул. Институтская 2А - 40; 1А - 33; 32 А,В,Г.

Тел. для справок: 32-40-89

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 7 по 10 ноября 27 с 09-00 до 17-00:

ТП 139

Первомайская д. 84-120, Красина д. 3-33, 6-28, 4я Первомайская д. 5-25, 10-28,

Дубровинского д. 27-61

09 ноября 2017 с 13-30 до 16.00:

Агрегатная д. 38, 38а.

Тел. для справок: 26-32-10