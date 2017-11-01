В Курске ожидаются плановые отключения света

В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет произведено отключение электроэнергии по следующим улицам города:
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 7 ноября по 10 ноября с 9-00 до 16-00:
2,3,4 Даньшенский переулки, ул. Малиновая д. 1-19, 2-20, ул. Нижняя луговая д. 3-27, ул. Литовская д. 3-71, ул. Чумаковская д. 80-86, Серегина д. 29-37,Гагарина д. 1-3, 3А; 3-5 Кисленская, Камышова, Утренняя, Краснополянский проезд, парусная, Черняховского 63-85, 25, 62-104,
11-15 Степные переулки, 1-я Кожевенная д. 1-13, Гайдара д. 31-37, 32-40, Сумская 37 А-Б, 37А/1, 37А/2, 37Б/1, 37Б/2
Тел. для справок: 32-32-15
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
С 7 по 9 ноября. с 09-00 до 16-00:
ул. 1-я Бугорская 1-23, ул. 2-я Кавказская 2-30; 3-11, ул. 2-я Бугорская 2-22,
Бугорской проезд 1-19, Новая Бугорская 1-17; 2-18, 4-й Институтский 1-13; 2-6
ул. Институтская 2А - 40; 1А - 33; 32 А,В,Г.
Тел. для справок: 32-40-89
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 7 по 10 ноября 27 с 09-00 до 17-00:
ТП 139
Первомайская д. 84-120, Красина д. 3-33, 6-28, 4я Первомайская д. 5-25, 10-28,