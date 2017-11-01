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В Курске запустили новый автобусный маршрут

Вчера, 08:01
В Курске запустили новый автобусный маршрут
Сегодня в Курске запустили новый автобусный маршрут № 288 «Проспект Клыкова – ул. Чайковского» по новой схеме: «Проспект Плевицкой – проспект Клыкова –   ул. Бойцов 9-й дивизии – ул. Чайковского». Как пояснили в мэрии, это сделали в целях развития городской маршрутной сети, а также по многочисленным просьбам жителей проспекта Плевицкой. В прямом направлении автобусы будут курсировать по следующему маршруту: пр-т Плевицкой – пр-т Клыкова – ул. Бойцов 9-й дивизии – ул. 50 лет Октября – ул. Дзержинского - ул. Александра Невского – ул. Сонина – ул. Ленина –  ул. Перекальского – ул. Интернациональная – ул. Октябрьская – ул. Маяковского – ул. Станционная – ул. Союзная –  ул. 2-я Рабочая – ул. Соловьиная –  ул. Чайковского. 
В обратном - ул. Чайковского – ул. Соловьиная – ул. Союзная – ул. Станционная – ул. Маяковского – ул. Дубровинского – ул. Перекальского – ул. Ленина – ул. Дзержинского – ул. Александра Невского – ул. Красной Армии – ул. Бочарова – ул. Дзержинского – ул. 50 лет Октября – ул. Бойцов 9-й дивизии – пр-т Клыкова – пр-т Плевицкой.

 

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