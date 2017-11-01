Курские учёные превратили тапки в компьютерную мышь
Вчера, 08:04
В Курской торгово-промышленной палате приступили к рассмотрению инновационных проектов, представленных на областной конкурс «Инновация и изобретение года». Заявки на участие в нём подали более 100 человек. Одна из разработок курских учёных – ножная компьютерная мышь. По виду это обычные комнатные тапочки, но эта «обувь» позволяет без особых проблем пользоваться компьютером. Разработал её студент 1-го курса магистратуры факультета физики, математики и информатики Алексей Раков. Как пояснили ученые, в КГУ поступила заявка от интерната, в котором воспитывается мальчик без рук, ребёнок хочет освоить компьютер. Примерно за полтора года удалось создать ножную компьютерную мышь. Мальчик научился ей пользоваться за неделю. Пока создан только опытный образец. Возможно, в дальнейшем такие мыши будут на базе ортопедической обуви или браслетов, а управлять ей можно будет, просто наклоняя ногу. Возможно, будет создан базовый вариант, который можно будет настраивать под конкретного пользователя – пишут «Курские известия», ссылаясь на изобретателей.