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В Курске хотят запустить речные экскурсионные трамвайчики

Вчера, 08:08
В Курске хотят запустить речные экскурсионные трамвайчики
К 1000-летию Курска могут появиться речные экскурсионные трамвайчики. Это одно из предложений участников Гражданского форума «Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества в инновационном развитии Курской области». Для этого нужно, в первую очередь, расчистить реки. Эта работа в русле реки Тускарь уже ведется. До конца года расчистят около 2,5 км от Кировского моста до улицы Бочаровская. К 2018 году преобразится еще более 1,5 км. Русло очищают от донных отложений и посторонних предметов, вырубают аварийные деревья и кустарники в прибрежной полосе. На это  направят порядка 34 миллиона рублей. Как пояснили власти, расчистка реки уменьшит площадь подтопления жилых домов и жизненно важных объектов во время возможных паводков. Кроме того, это должно улучшить общее экологическое состояние прибрежной зоны. 

 

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