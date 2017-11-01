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В Курской области проводят акцию «Осторожно, пешеход!»

Вчера, 08:09
В Курской области проводят акцию «Осторожно, пешеход!»
Пешеходы - одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Как пояснили в ГИБДД, каждое третье ДТП, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов. Чаще всего аварии с пешеходами регистрируют в вечернее время и в конце недели. Большая часть среди пострадавших – люди старше 55 лет, причем 63% это мужчины. За 10 месяцев в  Курской области зарегистрировано 325 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. 32 пешехода погибли, еще 309 получили ранения. Подчеркивается, что 129 ДТП произошли по вине пешеходов. Меж тем, 125 аварий зарегистрировано на пешеходных переходах. В целях ДТП с участием пешеходов  до 13 ноября проводится Декада «Осторожно, пешеход!». 
Наряды ДПС будут приближены к пешеходным переходам, расположенным вблизи образовательных организаций и мест массового притяжения людей. 

 

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