В Курской области проводят акцию «Осторожно, пешеход!»

Пешеходы - одни из самых уязвимых участников дорожного движения. Как пояснили в ГИБДД, каждое третье ДТП, в котором пострадали или погибли люди, происходит с участием пешеходов. Чаще всего аварии с пешеходами регистрируют в вечернее время и в конце недели. Большая часть среди пострадавших – люди старше 55 лет, причем 63% это мужчины. За 10 месяцев в Курской области зарегистрировано 325 ДТП, связанных с наездами на пешеходов. 32 пешехода погибли, еще 309 получили ранения. Подчеркивается, что 129 ДТП произошли по вине пешеходов. Меж тем, 125 аварий зарегистрировано на пешеходных переходах. В целях ДТП с участием пешеходов до 13 ноября проводится Декада «Осторожно, пешеход!».

Наряды ДПС будут приближены к пешеходным переходам, расположенным вблизи образовательных организаций и мест массового притяжения людей.



