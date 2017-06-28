Аккредитивы от Промсвязьбанка становятся востребованнее

Услуга аккредитива от Промсвязьбанка становится все более популярной среди клиентов организации, отмечает «Соловей.Инфо». Только с начала 2017 года число сделок с помощью данной формы расчетов выросло более чем на 50% (в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года). При этом особенно привлекателен аккредитив среди клиентов, заключающих ипотечные сделки – на первичном рынке показатель вырос на 38%, а на вторичном – на 328%.

Как отмечает возглавляющий блок «Розничный бизнес» Промсвязьбанка Вячеслав Грицаенко, финансовая привлекательность данного инструмента состоит в безналичной форме: то есть перевод на аккредитивный счет проводится по безналу, что позволяет клиенту экономить на комиссии за пересчет и проверке подлинности купюр. При этом в целом такая форма расчета по сделкам гораздо удобнее и безопаснее.

Сегодня аккредитив является хорошей альтернативой банковской ячейке. Главное же преимущество данной формы расчета в том, что участникам сделки не потребуется встречаться для передачи денег. Механика работы с аккредитивом проста: покупатель недвижимости обращается в банк для его открытия, после чего продавец получает соответствующее уведомление.

Стоимость открытия и исполнения аккредитива в Промсвязьбанке составляет до 2500 рублей (без использования кредитных средств банка), а для ипотечного – тысяча рублей.

«При покупке недвижимости у ряда компаний-партнеров аккредитив может быть открыт и исполнен бесплатно, в том числе – при переводе средств на счет, открытый в любом из сторонних банков», – добавляет Вячеслав Грицаенко.

Узнать подробнее об актуальных ипотечных программах Промсвязьбанка можно на сайте банка братьев Ананьевых.