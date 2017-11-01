Факты о растратах в «Бердяуше» нещадно перевираются

Заказным пытаются выставить уголовное дело, возбужденное по факту многомиллионной растраты в ООО «Нерудная компания «Бердяуш», адвокаты бывшего гендиректора организации Екатерины Краснихиной. Об этом пишут «Новые известия». Защита, которой фигурантка щедро платит, предъявляет порой абсурдные аргументы, а правоохранительные органы, благодаря открывшемуся факту хищений в «дочке» РЖД, в свою очередь готовятся вскрыть новые аферы. Сама же Краснихина уже проверяется на причастность к хищениям при дорожном строительстве в Челябинской области.

Громкий скандал, связанный с многомиллионной растратой в занимавшей поставкой щебня для РЖД компании «НК «Бердяуш», по-прежнему набирает обороты. Несмотря на то, что обвиняемыми по нему проходят четыре человека – три бывших генеральных директора – Владимир Гаца, Екатерина Краснихина и Дмитрий Супрун, и заместитель по финансовым вопросам – Елена Дорожевич, больше всех сопротивляется Екатерина Краснихина. Предприимчивая бизнес-леди, которая из-за беременности фактически дольше всех оставалась на свободе, успела обналичить со своих счетов огромные суммы денег и не жалеет их для своей защиты в суде. Ее адвокаты строят оборону по нескольким направлениям, привлекая для того самые разные инструменты – от новорожденного ребенка, с которым нельзя разлучать мать, а следовательно, о ее содержании в СИЗО не может идти и речи, до громких заявлений о том, что дело сфабриковано, поскольку новый собственник «Бердяуша» Артем Чайка не выполнил своих обязательств перед старым хозяином Сергеем Вильшенко, и уголовное преследование ничто иное как акт возмездия.

Пожалуй, самым любопытным аргументом защиты как раз и является то, что она называет Вильшенко – бывшим собственником «Бердяуша», чему официальных свидетельств найти не удалось. Защита Краснихиной как раз настаивает, что статья 160 УК предполагает, что уголовные дела по таким статьям не могут возбуждаться без заявления потерпевшего, то есть собственника похищенного».

Однако еще более интересная история, где Вильшенко уже фигурирует, имела место позднее, уже после приобретения компании Артемом Чайкой. Компания «Бердяуш» уже при новом собственнике выиграла контрольный пакет акций «Первой нерудной компании», управлять которой стала «УК ПНК», которой в разных долях владели Чайка и Вильшенко. Последний впоследствии пожелал получить свою долю во всех связанных с ПНК структурах и даже совершил попытку продать Чайке ООО «Нерудвзрывпром», и не как-нибудь, а обменом ее 80% на 20% в уставном капитале «Бердяуша». Сделка не состоялась, но так случилось, что стороны успели подписать меморандум об обязательствах. Это дало возможность утверждать защите Краснихиной, что, уголовное преследование экс-руководителей «НК Бердяуш» было затеяно Артемом Чайкой с целью не выполнять условия данной сделки.

Источник - https://newizv.ru/regions/society/07-11-2017/zaschita-napadeniem-kto-i-kak-pereviraet-fakty-v-dele-o-dorozhnyh-hischeniyah