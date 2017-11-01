В день 100-летия Октябрьской революции в Курске открыли послание потомкам

В Курске на Красной площади сегодня открыли капсулу с посланием потомкам, которую замуровали 50 лет назад в стеле «Героям-курянам». Письмо с посланием, которое прочитали в день 100-летия Октябрьской революции, передали в краеведческий музей. Отметим, капсула с письмом весит 8 кг, она была изготовлена на курском заводе "Прибор". На церемонии присутствовали очевидцы закладки послания в 1967 году. Участие в торжественном мероприятии приняли представители регионального отделения КПРФ и глава горадминистрации Николай Овчаров. Несмотря на то, что планировалось заложить ещё одну капсулу, которую открыли бы так же через 50 лет, сегодня этого делать не стали.