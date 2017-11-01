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Курянина осудили за пьяное ДТП, в котором погиб бывший полицейский

Вчера, 11:56
Курянина осудили за пьяное ДТП, в котором погиб бывший полицейский
Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя Мантуровского района. Он пьяным устроил ДТП, в котором погиб бывший сотрудник полиции. Как сообщили в прокуратуре, в 2016-м мужчину за управление автомобилем в состоянии опьянения оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на полтора года. Однако весной 2017-го курянин вновь сел пьяным за руль своего автомобиля «Audi А4» и отправился в путь по Мантурово. Мужчина не справился с управлением и выехал на встречку, где врезался в «Audi-80». Эту машину отбросило на расстояние более 20 метров, она перевернулась на крышу и загорелась. 48-летний водитель «Audi-80» скончался на месте. Суд назначил жителю Мантуровского района наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении, также он на 2,5 года лишен права управлять транспортными средствами. 

 

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