Во Льгове привели в порядок сквер Героям-молодогвардейцам. Это произошло в рамках проекта «Комфортная городская среда». Там заасфальтировали дорожки, установили скамейки и урны, провели косметический ремонт памятника героям-молодогвардейцам. Вечный огонь раньше горел в сквере только по праздникам, теперь пламя будет гореть всё время - к нему подвели газ. Кроме того, во Льгове благоустроили пешеходный мост через реку Сейм и отремонтировали 15 дворов.