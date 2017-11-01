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Во Льгове привели в порядок сквер Героям-молодогвардейцам

Вчера, 12:23
Во Льгове привели в порядок сквер Героям-молодогвардейцам
Во Льгове привели в порядок сквер Героям-молодогвардейцам. Это произошло в рамках проекта «Комфортная городская среда». Там заасфальтировали дорожки, установили скамейки и урны, провели косметический ремонт памятника героям-молодогвардейцам. Вечный огонь раньше горел в сквере только по праздникам, теперь пламя будет гореть всё время - к нему подвели газ. Кроме того, во Льгове благоустроили пешеходный мост через реку Сейм и отремонтировали 15 дворов.

 

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