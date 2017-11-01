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Курская таможня задержала украинца с контрабандным бензином

Вчера, 12:35
Курская таможня задержала украинца с контрабандным бензином
Курские таможенники задержали на границе 120 литров бензина, который нелегально пытались вывезти на Украину. Как пояснили в ведомстве, в пункте пропуска Крупец при  осмотре легкового автомобиля Volkswagen Passat с украинскими номерами сотрудники заподозрили, что в машине находится товар,  ограниченный к вывозу с территории Евразийского экономического союза. И действительно, под багажным отделением авто нашли емкость в виде топливного бака сложной геометрической формы. Она вмещала в себя около 120 литров нефтепродуктов. При этом  бак не был подключен к топливной системе, а автомобиль переоборудован для езды на газе. 22-летний житель Сумской области Украины, признался, что автомобиль использовался  для беспрепятственного перемещения топлива через границу. Так как заводской топливный бак был объемом всего 70 литров, поэтому с целью получения больше выгоды от продажи бензина на территории Украины, в автомобиль вмонтировали бак на 120 литров, не предусмотренный заводом изготовителем и не запитанный в топливную систему автомобиля. При этом по закону из страны в отдельной емкости можно вывозить не более 10 литров бензина.  Если этот объем больше, то физлицу нужно заплатить таможенные платежи. Возбуждено дело об административном правонарушении. По делу проводится административное расследование.

 

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