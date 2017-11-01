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Распродажа активов «Югры» может нарушить права вкладчиков

Вчера, 13:45
Распродажа активов «Югры» может нарушить права вкладчиков

Министр финансов России Антон Силуанов считает, что распродажа активов «Югры» нарушит интересы и права клиентов банка. Также он посоветовал кредитора, не согласным с решением временных управленцев подать иск в Арбитражный суд о нарушении прав. Об этом сообщается в письме, адресованном депутату Госдумы Андрею Альшевских.

В результате отзыва лицензии у банка «Югра» вкладчики лишились около 16 миллиардов рублей, которые превышали застрахованную по закону сумму. В настоящий момент юристы «Югры» оспаривают законность приказа регулятора об отзыве лицензии.

Как сообщает пресс-служба акционера «Югры» Алексея Хотина, 10 июля прежнее руководство передало временных управленцем банк, в котором все финансовые показатели соответствовали нормативам Центробанка. Акционеры банка неоднократно заявляли, что временная администрация своими действиями причинила ущерб банку, хотя в обязанности временщиков входило предупреждение банкротства кредитной организации.

Ранее сообщалось, что МВД начало расследование в отношении должностных лиц из Центрального банка. Правоохранители подозревают чиновников в хищении активов у «Югры», «Бинбанка» и «Открытия».

 

Источник - https://news.sputnik.ru/ekonomika/678f8608c8e9bd7252b6b803974a6feed89d9d32

 

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