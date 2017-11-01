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Сбербанк запустил интернет-эквайринг 2.0

Вчера, 14:00
Сбербанк запустил интернет-эквайринг 2.0
Сбербанк представил модернизированный продукт эквайринга для интернет- и мобильных платежей — интернет-эквайринг 2.0. 
Услугу полностью переработали на основе отзывов об онлайн-покупках, которые оставили интернет-предприниматели и покупатели. Изменения коснулись как пользовательского интерфейса, который теперь максимально адаптирован под мобильные устройства покупателей, так и самого процесса совершения транзакции.
Теперь при оплате покупки в интернет-магазине, использующем эквайринг Сбербанка, покупатель может сохранить данные своих банковских карт вне зависимости от банка - эмитента карты. После этого покупателю уже не понадобится вводить эти данные при каждой оплате: Сбербанк «вспомнит» его и предложит просто выбрать необходимую карту. Это упрощает покупки в более чем 30 тыс. интернет-предприятий, сотрудничающих со Сбербанком, и повышает конверсию транзакций.
Сбербанк гарантирует надёжность решения, и все сохраняемые данные обрабатываются и защищаются согласно международному стандарту PCI DSS. 
-Мы видим для себя приоритетным направлением развитие всех digital-продуктов, в том числе и модернизацию наших эквайринговых решений. Мы стремимся упростить свои услуги и сделать покупки в интернете надёжными, быстрыми и понятными. Интернет-эквайринг 2.0 разрабатывался на основе плотной работы с  клиентами банка, что делает продукт максимально востребованным на рынке. Мы полностью переработали пользовательский интерфейс услуги и позаботились о лучшем юзабилити. Интернет-эквайринг 2.0 доступен для юридических лиц по тем же новым расценкам, о которых мы не так давно сообщали, — отметила руководитель дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова.
С сентября 2017 года Сбербанк снизил расценки на интернет-эквайринг. Теперь они приблизились к тарифам на торговый эквайринг и начинаются от 1,8 % от суммы операции. 

 

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