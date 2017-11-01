МРСК Центра за девять месяцев исполнила порядка 30 тысяч договоров техприсоединения

В ПАО "МРСК Центра" подведены итоги работы по технологическому присоединению (ТП) к электрическим сетям за девять месяцев 2017 года. В январе-сентябре специалисты компании исполнили в регионах ее деятельности (11 субъектов Центрального федерального округа) 29,7 тысяч договоров ТП, суммарная присоединенная мощность составила 614,5 МВт.

В указанный период МРСК Центра обеспечила выдачу мощности целому ряду крупных и значимых объектов. В их числе - цех по переработке мяса птицы ООО "Белая птица - Белгород", семенной завод ОАО ПМК "Союзпарфюмерпром", завод по производству и переработке мяса холдинга «ПромАгро» (один из крупнейших производителей свинины Черноземного региона и поставщиков мяса на рынке РФ) в Белгородской области; комплекс подготовки и хранения семенного фонда производительностью до 20 тысяч тонн в год ООО «Семенные Глобальные Технологии» и птицеводческая ферма по выращиванию индейки мощностью 50 000 голов в год ООО «Кривец-птица» в Липецкой области; предприятие по переработке мяса ООО "Филье Проперти" мощностью около 70 тыс. тонн мяса в год (дочернее предприятие компании «Ашан») и объекты ОАО «Птицефабрика «Иловайская» и агрохолдинга «Терра де Люкс» в Тамбовской области; комплекс по выращиванию грибов ООО «Грибная радуга» проектной мощностью до 12 тысяч тонн в год и свинокомплекс «Машкинский» (входит в ГК «АгроПромкомплектация») в Курской области; Центр Космической Связи «Дубна» в Тверской области. Также к сетям был присоединен ряд крупных объектов жилищного строительства, социальной и коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, в указанный период компания завершила масштабный проект по созданию электросетевой инфраструктуры для самых крупных в Центральном федеральном округе предприятий по выращиванию и переработке мяса птицы, созданных на базе ООО «Тамбовская индейка» и ОАО «Токаревская птицефабрика». Работы велись в рамках подписанного в 2015 году концессионного соглашения между МРСК Центра и администрацией Тамбовской области, ставшего первым примером государственно-частного партнерства в электросетевом комплексе. Для электроснабжения комплекса «Тамбовская индейка» производственной мощностью 50 тысяч тонн мяса индейки в год энергетики построили 180 км линий электропередачи 6-10 кВ и 19 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ суммарной мощностью 33,7 МВА. Основная часть объектов комплекса уже подключена к сетям, один объект – площадка откорма № 9 - будет подключен по мере завершения строительства, запланированного на конец 2017 года. Для обеспечения выдачи мощности Токаревской птицефабрики производительностью 150 тысяч тонн мяса птицы МРСК Центра была построена и в 2016 году введена в эксплуатацию подстанция 110/10 кВ «Фабричная».

Выполняя свои обязательства по своевременному технологическому присоединению к сетям крупных промышленных объектов и производственных площадок, жилья, объектов малого и среднего бизнеса МРСК Центра вносит весомый вклад в обеспечение социально-экономического развития регионов ЦФО.