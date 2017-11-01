В праздничные выходные на дорогах поймали 60 нетрезвых водителей

С 3 по 6 ноября сотрудники Курской ГИБДД устроили проверку водителей на трезвость. За четыре дня на дорогах инспекторы задержали 60 водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения. 9 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 7 автомобилистов повторно задержаны за пьяную езду либо отказ от медосвидетельствования.

В соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Установлена уголовная ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на два года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Всех участников дорожного движения призывают своевременно сообщить в полицию о пьяных за рулем. Позвонить можно по телефонам: 02, с мобильного телефона — 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области (4712) 36-70-01, 36-70-02.



