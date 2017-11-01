В Курске прочли послание из прошлого (текст послания)

Сегодня, в день 100-летия Октябрьской социалистической революции на Красной площади Курска у стелы «Героям-курянам» состоялась торжественная церемония вскрытия капсулы с письмом, написанным полвека назад. 5 ноября 1967 года представители партийных, государственных органов власти, общественности и войсковых частей утвердили текст письма «потомкам-курянам». 7 ноября капсулу с обращением к землякам, живущим в XXI веке, замуровали в стену стелы «Героям-курянам» и сделали надпись: «Здесь хранится письмо потомкам-курянам. Вскрыть 7 ноября 2017 года».

Сегодня после вскрытия капсулы письмо аккуратно извлекли сотрудники Курского областного краеведческого музея, и участники этого неординарного события услышали текст обращённого к ним послания:

Дорогие товарищи потомки!

Через даль грядущего полувека от имени полутора миллионов курян мы обращаемся к вам с этим письмом.

Сегодня у нас самый большой и самый светлый праздник – 50-летие Великой Октябрьской социалистической революции, праздник народов Советского Союза, социалистического мира, всего прогрессивного человечества.

Среди нас - представители славной когорты большевиков-ленинцев, с честью прошедших в рядах Коммунистической партии ее героический путь от истоков до наших дней.

Среди нас – участники штурма Зимнего и Перекопа, ветераны жарких боев на многочисленных фронтах гражданской войны, полыхавшей на земле курской и необъятных просторах Страны Советов.

Рядом с нами – мужественные строители колхозов и совхозов, заводов и фабрик, герои пятилеток, те, кто трудом своим созидал социализм, укрепляя могущество первого в мире государства рабочих и крестьян.

Вместе с нами – прославленные ветераны Великой Отечественной, кто в суровое лихолетье небывало тяжкой войны стоял насмерть на границе, под Москвой и Сталинградом, сломал становой хребет гитлеровских армад в Курской битве и завершил разгром фашистских полчищ в Берлине.

Здесь и те, кто богатырским трудом восстановил из пепла пожарищ и горестных руин порушенное заклятым врагом, кто самоотверженно и вдохновенно создает материально-техническую базу коммунизма.

Многим из нас не суждено поведать вам устно об изумительных свершениях на курской земле за годы Советской власти.

Пусть же это письмо станет нашим заветом для вас и для тех, кто придет вам на смену.





Мы верим: в благодарной памяти потомков навеки веков будет храниться каждая крупица наших побед и успехов коммунистического созидания. В летопись Курского края они вошли яркими страницами.

Мы знаем: и для вас всегда будет священна память о курянах, чей революционный, ратный и трудовой подвиг на родной земле, в стране и за ее пределами неизменно служит великому делу революционного преобразования мира, делу социализма – завтрашнего дня всего человечества. Земной поклон им – павшим и живым!

Невозможно их всех здесь назвать. Им нет числа. Мы знаем их и чтим. Изменились характер и суть подвигов, сменялись поколения, но бессмертны для нас имена тех, кто вел за собой тысячи тружеников, кто открывал двери в новое, неведомое, кто совершал повседневно свое будничное дело и этим творил историю.

Нам несказанно повезло: благодаря Великому Октябрю мы миновали извечную горькую участь своих дореволюционных предков.

Несладко жилось на курской земле трудовым людям в былые времена. И недаром дореволюционную Курскую губернию наряду с шестью другими провинциями царской России Владимир Ильич Ленин относил к «главной местности отработков, кабалы и всевозможных пережитков крепостничества».

Те годы навсегда миновали. Возврата им нет.

Великая Октябрьская социалистическая революция раскрепостила наши духовные силы, и мы вместе с советским народом прошли за полвека в своем развитии путь, равный столетиям: от штурма Зимнего – до штурма космоса, от «Авроры» - до «Венеры-4», от голодающей лапотно-безлошадной губернии до орденоносной области с ее бурно растущим промышленно-сельскохозяйственным производством.

Сейчас на земле курской более трехсот промышленных предприятий и почти пятьсот крупных механизированных колхозов и совхозов. За полвека объем промышленного производства области увеличен в 60 раз.

Наши предприятия выпускают теперь промышленной продукции в год более чем на 1млрд. 22 млн. рублей.

То, что казалось невыполнимым, фантастическим, стало курской былью. Скудные поля, изрезанные вдоль и поперек морщинами меж, превратились по ленинскому кооперативному плану в тучные колхозно-совхозные нивы. Пример тому - 615 тысяч тонн курского хлеба засыпанного в закрома Родины в год золотого юбилея Советской власти, никогда прежде не получала страна от курских хлеборобов такого былинного каравая!

Более 32 миллионов центнеров сахарной свеклы отправили курские свекловоды на заводы в юбилейном году. Только в одной нашей области ежегодно производится сахара больше, чем выпускалось его за год во всей царской России!

Земля, веками знавшая лишь царапины деревянной сохи, подружилась с тысячами могучих тракторов. Внуки землепашцев, лелеявших годами мечту о завозном железном плуге, стали известными курскими рудознатцами и горняками. Их воля и труд творят дивное диво: железная кладовая в недрах земных раскрыта и щедро дарит людям богатейшие в мире запасы руды.

Ежегодно теперь наше Михайловское месторождение дает половину всей железной руды, добывавшейся за год в дореволюционной России. Пройдет несколько лет, и здесь будут добывать руды в год десятки миллионов тонн! Куряне помнят ленинский наказ осваивать «сугубо энергично» несметные богатства КМА и с размахом претворяют его в жизнь. В народе говорят, что города взрослеют веками. Наш Железногорск, родившись в чистом поле, возмужал за десять лет.

Намного помолодел, широко раздвинул свои границы и тысячелетний Курск – теперь крупный индустриальный и культурный центр области и страны. Новое здесь – повсюду, на каждом шагу. Прежний Курск выделывал лишь свечи, мыло, дрожжи да кожи. Теперь изделия совсем иные: электронные вычислительные машины, передвижные электрические станции, точнейшие приборы, химические волокна, всевозможные аккумуляторы, запасные части к тракторам и автомобилям, различное оборудование и многое, очень многое другое, что с маркой курской широко известно за пределами области и страны.

Все лучшее, что создано и создается курянами в промышленном сельском хозяйстве, культуре, - весомый вклад в строительство коммунизма, яркий показатель неиссякаемой творческой энергии людей. Тут есть чем гордиться, чему удивляться. Из мрака нищеты, из тьмы неграмотности, к радостному труду, к знаниям, к уверенности в завтрашнем дне своем и своих детей – таков путь, открытый для каждого из нас Великим Октябрем! Почти 97 процентов неграмотных курян в селах до революции – и полная грамотность населения области теперь. До неузнаваемости изменились культура и быт курян в городах и, особенно, в селах и деревнях.

Такое не пришло само по себе. Во все вложен напряженный героический труд. Все – для вас, ради вас, ибо мы высоко ценим преемственность поколений: старшие передают младшим в наследство все лучшее, все передовое, что накопили за свою жизнь.

Свято же храните и неустанно приумножайте то, что успели и сумели мы создать на родной земле курской за славные советские полвека!

Счастье наше в том, что в двадцатом веке всем сердцем приняли мы идею коммунизма. Сила ее – неодолима, значение – непреходяще. Разрушительному действию времени она не подвластна.

Мы уверены в своих силах.

Мы уверены в своем будущем.

Мы уверены в том, что коммунизм, за построение которого боремся, неизбежен, как неизбежен восход солнца.

Наше поколение никогда не свернет с ленинского пути! Каждым ударом сердца, каждым прожитым днем, всей жизнью своей клянемся утвердить на земле коммунизм!

Примите и вы, дорогие наши потомки, в свой двадцать первый век эту идею как эстафету. Завещаем и вам сверять по ней все свои помыслы и дела.

Полувековой путь после Великого Октября показал, на какие чудеса способны труженики, когда они одухотворены ясной целью, хорошо организованы и тесно сплочены вокруг КПСС.

Завещаем и вам, грядущие потомки наши, быть с Коммунистической партией всегда, до самого последнего вздоха!

Мы твердо убеждены: ваш путь будет еще блистательнее. И с радостью безмерной завидуем вам, товарищи потомки, которым доведется знать и видеть нашу курскую землю в 2017году – еще более прекрасной и солнечно счастливой!

Письмо принято на торжественном заседании в городе Курске 5 ноября 1967 года.





Капсула с посланием «Потомкам-курянам» передана на вечное хранение в Курский областной краеведческий музей.



