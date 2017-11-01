Налоговики устроят дни открытых дверей

Во всех налоговых инспекциях Курской области 10 и 11 ноября состоятся Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. Как сообщили в ведомстве, в пятницу курян будут принимать с 9 до 18 часов, в субботу - с 10 до 15 часов. Все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физлиц, земельного и транспортного налогов. Сотрудники инспекции помогут курянам проверить расчёт налогов в уведомлениях, подскажут, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании и примут заявления от граждан для уточнения сведений по объектам имущества. Желающим освоить методы дистанционного общения с налоговыми органами представители инспекции научат пользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Напомним, срок уплаты имущественных налогов за 2016 год - 1 декабря.