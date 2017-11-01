Один курянин умер, отравившись грибами

В Курской области зарегистрировано 24 случая отравлений грибами. Пострадал 31 человек, в том числе восьмилетний ребенок. Один случай закончился летальным исходом – в конце сентября в Беловском районе в результате отравления грибами умер 53-летний мужчина - сообщили в Роспотребнадзоре. В санитарном ведомстве отметили, что в прошлом году пострадавших было вдвое больше – 64 человека. Основная причина отравлений - сбор и употребление неизвестных грибов. Чаще всего из употребленных грибов пострадавшие называют сыроежки и рядовки. Однако не каждый знает, что среди рядовок насчитывается несколько видов, являющихся несъедобными или смертельно ядовитыми, их легко можно принять за съедобные, — говорят медики. Они подчеркивают, что к отравлению может привести и употребление условно съедобных грибов при нарушении технологии приготовления грибов — без предварительного вымачивания и недостаточной термической обработки.