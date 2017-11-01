В Щигровском районе откроют новый ФАП

Сегодня в слободе Пригородняя Щигровского района откроется новый фельдшерско-акушерский пункт. По словам председателя регионального комитета здравоохранения Ольги Новиковой, в следующие три года запланировано строительство еще десяти ФАПов в разных районах. В декабре вводим в эксплуатацию законсервированную в 2009 году стройку. Это станция скорой медицинской помощи в Курске. Весной планируется открыть хирургический корпус на 11 операционных онкоцентра. В планах на 2018 год также расширение площади областной детской стоматологии, реконструкция санатория «Соловьиные зори», — рассказала Новикова.