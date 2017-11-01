В сборную России вызвали четырех курских баскетболисток

В подмосковном Новогорске проводится первый сбор женской сборной России по баскетболу под руководством нового главного тренера Олафа Ланге. В состав национальной команды вызваны четыре игрока курского «Динамо». Это центровая Мария Вадеева, защитник Ксения Левченко и форвард Анастасия Логунова, а также центровая «Инвенты» Елизавета Шабанова, которая заменила в команде другую курянку — Татьяну Видмер. В квалификации к чемпионату Европы-2019 сборная России стартует 11 ноября гостевым матчем с командой Албании. 15 ноября россиянки в Москве встретятся со сборной Литвы.



