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В сборную России вызвали четырех курских баскетболисток

Вчера, 08:20
В сборную России вызвали четырех курских баскетболисток
В подмосковном Новогорске проводится первый сбор женской сборной России по баскетболу под руководством нового главного тренера Олафа Ланге. В состав национальной команды вызваны четыре игрока курского «Динамо». Это центровая Мария Вадеева, защитник Ксения Левченко и форвард Анастасия Логунова, а также центровая «Инвенты» Елизавета Шабанова, которая заменила в команде другую курянку — Татьяну Видмер. В квалификации к чемпионату Европы-2019 сборная России стартует 11 ноября гостевым матчем с командой Албании. 15 ноября россиянки в Москве встретятся со сборной Литвы.

 

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