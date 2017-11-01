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Яндекс исследовал поисковые запросы о Курске

Вчера, 11:46
Яндекс исследовал поисковые запросы о Курске
Аналитики Яндекса исследовали поисковые запросы о 50 крупнейших городах России. Взяли все запросы с названиями этих городов за год, с августа 2016 по август 2017, и выяснили, откуда больше всего ищут каждый город, какие города больше всего ищут в нём, а также выбрали примеры популярных слов и словосочетаний. 
По поисковой популярности Курск находится примерно в середине рейтинга. За год про него задали около 20 миллионов запросов — примерно в два раза меньше, чем про Воронеж, но немного больше, чем, например, про Брянск или Липецк. Сильнее всего Курском интересуются пользователи из Москвы, Брянска и Воронежа. В самом Курске тоже часто спрашивают про Москву и Воронеж, а ещё — про Санкт-Петербург.
Также среди запросов о Курске [курск это район крайнего севера] [курск это морской город] [курск это алтайский край] [курск это русский париж] [курск это город герой или нет] [курск это большая деревня] [курск это интересно] [рэп курск это мой мир и что бы ты не делал он не станет другим] [курск это наши корни] [курск это денег хруст]. Как подчеркнули в Яндексе, это просто примеры, которые не отражают ни мнение людей, ни реальные факты. 
Пользователи из других городов упоминают Курск в первую очередь в связи с Курской битвой. В остальном Курск — это прежде всего порноролик про курских студентов и женщина, родившая сразу 10 детей. Самое популярное учебное заведение — Курский государственный медицинский университет.
Среди крупнейших российских городов наиболее популярной оказалась Москва — за год про неё спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург. 

 

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