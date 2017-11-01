поиск по сайту
 

В Курске иномарка врезалась в припаркованный грузовик

Вчера, 12:15
В Курске иномарка врезалась в припаркованный грузовик
7 ноября ранним утром в Курске иномарка врезалась в припаркованный грузовик. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла около 7 утра возле дома №23 по улице 2-я Рабочая. 20-летний водитель «Джили», двигаясь со стороны Республиканской в сторону улицы Чайковского, допустил наезд на припаркованный у края проезжей части грузовой «DAF» с полуприцепом. В результате ДТП водитель легковушки получил ссадины и ушибы - после оказания медицинской помощи его отпустили домой.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама