7 ноября ранним утром в Курске иномарка врезалась в припаркованный грузовик. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла около 7 утра возле дома №23 по улице 2-я Рабочая. 20-летний водитель «Джили», двигаясь со стороны Республиканской в сторону улицы Чайковского, допустил наезд на припаркованный у края проезжей части грузовой «DAF» с полуприцепом. В результате ДТП водитель легковушки получил ссадины и ушибы - после оказания медицинской помощи его отпустили домой.