Суд оштрафовал директора, 9 месяцев не платившего сотрудникам зарплату

В Железногорске мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летней женщины - директора организации. Она признана виновной в невыплате зарплаты. Как пояснили в прокуратуре, подсудимая являлась директором организации, деятельность которой связана с кадастровыми работами по заявкам населения. С 1 апреля по 30 декабря 2016-го работодатель в течение 9 месяцев не выплачивала трем своим работникам заработную плату. Сумма задолженности превысила 300 тыс. руб. При этом на счетах организации имелись деньги, однако руководитель тратила их на личные нужды и нужды фирмы. Суд приговорил женщину к штрафу в 70 тысяч рублей. Задолженность по заработной плате полностью погашена.