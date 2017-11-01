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На зиму более 90% курян из зоны риска переселили к родственникам

Вчера, 12:36
На зиму более 90% курян из зоны риска переселили к родственникам
Практически все куряне, нуждающиеся в оказании адресной помощи, получили ее в полном объеме. Под адресной помощью подразумевается ремонт ветхой проводки, устранение неполадок при использовании печного отопления - уточнили в МЧС. В целом, в Курской области сегодня отмечается положительная динамика основных показателей пожарной обстановки. На 9% снизилось число пожаров, сократилось и число погибших на них людей. По статистике большинство пожаров происходит в жилье граждан «группы риска». Более 90% из них  уже переселены на зиму к родственникам и в социальные учреждения. Ежедневно в режиме видеоконференцсвязи руководители органов местного самоуправления докладывают о складывающейся на их территориях обстановке. На контроле – обеспечение пожарной безопасности заброшенных строений и населенных пунктов, большая часть из них остается не очищенной от сухой растительности. 

 

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