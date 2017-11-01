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В Курской области повысили прожиточный минимум для пенсионеров

Вчера, 13:33
В Курской области повысили прожиточный минимум для пенсионеров
Губернатор Александр Михайлов подписал закон о повышении прожиточного минимума для пенсионеров Курской области. С 1 января 2018 года выплаты неработающим пенсионерам в общей сумме будут составлять не менее 8 600 рублей в месяц. Сначала планировалось увеличить эту сумму на 404 рубля до 7 864 рублей. Но депутаты от «Единой России» предложили поднять величину до уровня других регионов Черноземья, рассказал заместитель председателя постоянного комитета по социальной политике, здравоохранению и культуре облдумы Николай Панибратов: «Депутаты от нашей фракции «Единая Россия» внесли предложение увеличить до 8 600 рублей в среднем по Центрально-Чернозёмному региону. Нас пять областей. И за эту сумму мы проголосовали. В Воронежской и Липецкой областях прожиточный минимум пенсионеров  составляет 8 620 рублей, в Орловской – 8 550 рублей. Мы пришли к выводу, что у нас эта сумма не должна быть ниже, и приняли решение об увеличении ещё на 100 рублей. Получилось 8600. Но это со всеми доплатами. У нас же есть и пенсионеры, которые являются тружениками тыла, им идёт доплата. Это всё в эту сумму входит».

Также в эту сумму включена стоимость набора социальных услуг, дополнительное соцобеспечение и соцподдержка, кроме единовременной. Если общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера в следующем году будет меньше 8 600 рублей, ему будет осуществляться доплата к пенсии. По подсчетам Пенсионного фонда, сейчас такая доплата полагается почти 30 тысячам курян.

 

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