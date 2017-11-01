В Щигровском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

В слободе Пригородняя Щигровского района открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Как подчеркнули в областной администрации, новый ФАП полностью соответствует современным требованиям, оснащен всем необходимым оборудованием, есть кабинеты приема посетителей, процедурный, смотровой и родильный, технические помещения, просторный холл. В зоне его обслуживания — более 1600 человек, в том числе грудные дети. Строительство важного социального объекта обошлось областному бюджету в 7 миллионов рублей. Всего в регионе сейчас действуют 605 фельдшерско-акушерских пунктов. До 2020 года планируется открыть 10 новых ФАПов.