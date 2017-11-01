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В центре Курска состоялась эстафета среди полицейских

Вчера, 18:12
В центре Курска состоялась эстафета среди полицейских
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Курске прошла легкоатлетическая эстафета среди полицейских. Перед забегом зрителям показали действия различных подразделений, используемых в реальных условиях. Например, кинологи со служебными собаками продемонстрировали задержание преступника. Инспекторы ГИБДД показали, какие навыки фигурного вождения используют при погоне за автолюбителями, пытающимися скрыться. Также зрители увидели приемы самообороны, рукопашного боя и обезвреживания вооруженных злоумышленников. Всех участников и зрителей угощали полевой кашей. Также устроили выставку оружия и полицейских ретро-автомобилей. Кульминацией праздника стала легкоатлетическая эстафета. В ней участвовали 30 команд. Первыми на маршруте от Красной площади до Садовой и обратно оказались сотрудники отдельного батальона ППС УМВД России по Курску. 

 

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